Lacul Vârșolț, afectat de secetă și defecțiuni

Una dintre problemele de la acumularea Vârșolț este nivelul apei. Întrebat despre ce se întâmplă, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj, Cristian Crișan, a explicat că volumul de apă a scăzut în primul rând din cauza secetei de anul trecut, fenomen care s-a mai atenuat, dar nu a dispărut și continuă să cauzeze probleme. O altă problemă este cea a unor defecțiuni care, potrivit lui Crișan, vor trebui înlăturate. Dar, vestea bună este că lacul Vârșolț nu este în pericol și va rămâne o sursă secundară de apă potabilă pentru municipiul Zalău.

