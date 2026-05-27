Măsuri de prevenire a inundațiilor în zona râului Crasna

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj intervin cu lucrări de întreținere a covorului vegetal și de cosire a digurilor de pe râul Crasna și afluenți, conform programului de gospodărire a apelor. Întreținerea corespunzătoare a taluzurilor și a coronamentului digurilor contribuie la prevenirea degradărilor, iar îndepărtarea vegetației permite identificarea rapidă a eventualelor infiltrații sau zone afectate. Prin aceste intervenții se asigură funcționarea în condiții de siguranță a infrastructurii de gospodărire a apelor și protejarea comunităților riverane. Râul Crasna are o lungime de 134 de kilometri, de la izvoare până la graniţa cu Ungaria.

