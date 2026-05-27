# Mai nou, unii politicieni loco încep să-și filtreze imaginile în care apar pentru a lăsa impresia că sunt mai tienri, mai zvelți, mai ficiori ca niciodată. Băbăieți, lăsați-o la naiba de treabă. Iar umblați cu cioara vopsită? Vă luați după cel ce își vopsea barba acum un deceniu și se refugia în vacanțe exotice?

# Parcarea magazinului mare din dealul bisericii e plin câtedată de cerșetori. Te duci, vrei să cumperi ceva și te trezești cu haita după tine. Totuși, aceste magazine au și agenți de pază care să facă ordine sau sunteți prea preocupați doar de vânzări?

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu