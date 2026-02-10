Limitarea accesului tinerilor la social media ar fi greu de impus

Premierul Ilie Bolojan consideră că este puţin probabil să poată fi introduse restricţii pentru tineri privind accesul la reţelele de socializare şi susţine că sunt mai eficiente demersurile de informare şi educare a acestora despre riscurile dezinformării şi manipulării online, potrivit News.ro.

Prim-ministrul a afirmat, conform sursei citate, că există autorităţi care discută despre deciziile luate de alte ţări privind restricţionarea accesului tinerilor sub o anumită vârstă la platformele de social media.

„E o discuţie care se poartă în această perioadă, inclusiv la nivel parlamentar. Eu am încercat să fiu ponderat pentru că e o zonă pe care nu o stăpânesc foarte bine. E greu de presupus că vom putea restricţiona pentru tineri accesul la aceste sisteme, pentru că ei sunt suficient de abili şi de adaptaţi la toate gadget-urile pe care le folosesc, încât ar putea să ocolească eventualele condiţionări”, a afirmat Ilie Bolojan, arată agenţia de presă.

Premierul a spus că nu crede că limitarea accesului poate avea efect, pledând, mai degrabă, pentru acţiuni de conştientizare privind riscurile, relatează sursa citată.

Potrivit News.ro, Bolojan a adăugat: „Trebuie văzut ce se poate face, o mai bună colaborare a părinţilor cu aceşti tineri, nu spun în sensul supravegherii, dar în sensul de a-i lămuri, de a încerca un dialog că e pentru a-i, oarecumva, preveni de ce se întâmplă atunci când stai foarte mult pe reţele sau cum poţi fi foarte uşor dezinformat şi manipulat, ar fi de bun augur. Dar asta va fi o discuţie care se va lua în perioada următoare.”

