Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Silcotub S.A.

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„Înlocuire arzătoare cuptor cu vatră rotativă”,

propus a fi amplasat în jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 93.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul DJM Sălaj din Zalău, str. Parcului nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09.00 – 14.00, vineri între orele 09.00 – 13.00, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro. și la sediul titularului din jud. Sălaj, municipiul Zalău, bulevardul Mihai Viteazul nr. 93, în zilele de luni până vineri, între orele 08.00 – 16.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a DJM Sălaj: office@djmsj.anmap.gov.ro.