Deversările de apă uzată, o problemă de mediu gravă în Sălaj

Chiar dacă numărul localităților sălăjene racordate la sisteme de canalizare și salubrizare crește de la un an la altul, deversările de apă uzată reprezintă încă o problemă de mediu în județul nostru, potrivit datelor prezentate astăzi de oficialii Gărzii de Mediu în ședința Colegiului Prefectural. Probleme mari la acest capitol sunt și în Zalău, arată verificările efectuate de inspectorii de mediu. Cele mai multe deversări au loc în Valea Zalăului, problema fiind confirmată și de conducerea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sălaj, instituție a cărei lucrători au intervenit pentru decolmatarea cursului de apă și îndepărtarea gunoaielor. Instituțiile din domeniu au aplicat și aplică amenzi, dar problemele continuă. De aici și mirosurile pe care Valea Zalăului le degajă în anumite zone din oraș. Ce se întâmplă? E simplu! Mulți dintre cei care deversează sunt racordați la canalizare, dar preferă s-o ocolească pentru a plăti cât mai puțin. Inspectorii Gărzii de Mediu, prea puțini la număr în raport cu problemele din județ, vor continua verificările în teren.

