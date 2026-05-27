Parohia Sălăjeni, locul I la Concursului național catehetic

În ajunul hramului istoric al Catedralei Patriarhale, închinat Sfinților Împărați Constantin și Elena, la Palatul Patriarhiei din București a avut loc în seara de 20 mai 2026 festivitatea de premiere a câștigătorilor Concursului național catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, ediția a XVIII-a. Printre proiectele premiate s-a numărat și cel al Episcopiei Sălajului.

La etapa eparhială, Locul I a revenit Parohiei „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Sălăjeni, cu un proiect coordonat de pr. Florin-Adrian Hosu, prof. Adriana Bârsan, prof. Marinela Tiran și înv. Adriana Remeș.

Festivitatea s-a desfășurat în contextul „Anului omagial al pastorației familiei creștine” și al „Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar”. La momentul festiv a fost prezent Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, delegatul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care le-a oferit câștigătorilor Diploma omagială 2026 – „Anul omagial al pastorației familiei creștine în Patriarhia Română”. Evenimentul a fost organizat de Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale și a reunit delegații eparhiale din țară și din diaspora.

În ziua hramului, joi, 21 mai 2026, în prezența Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, părintele prof. univ. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal al Sectorului teologic-educațional al Patriarhiei Române, a dat citire listei grupurilor catehetice câștigătoare pe eparhii ale Concursului național catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII-a, organizat de Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Sectorului teologic-educațional al Administrației Patriarhale, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Astfel, câștigătorii concursului au fost felicitați de Întâistătătorul Bisericii noastre.

La ediția din acest an a concursului au participat 1.762 de parohii, 1.434 de școli și 20.890 de copii, care au mărturisit, prin activitățile desfășurate, importanța familiei creștine ca spațiu al formării duhovnicești, al iubirii jertfelnice și al păstrării valorilor autentice ale credinței ortodoxe. Cei 32 de copii care au reprezentat proiectele câștigătoare pe eparhii au fost premiați în cadrul acestei întâlniri festive.

Tema concursului din acest an a așezat împreună cele două teme propuse de Patriarhia Română pentru anul 2026, oferind parohiilor prilejul de a valorifica, prin activități catehetice și artistice, rolul familiei creștine ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu și al creșterii copiilor în iubirea Lui.

M. S.