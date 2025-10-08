Alte fragmente din haos

Daniel Săuca

În contextul „austerității”: „Televiziunea Română își continuă decăderea în sondajele de audiență, devenind irelevantă și chiar inutilă pentru consumatorii români de programe TV” (libertatea.ro). Va fi „reformat” postul public de televiziune?

„Rafila: Până în anul 2050 se estimează că mortalitatea produsă prin infecţii cu bacterii multirezistente va fi prima cauză de deces din lume, iar apoi vor urma bolile cardiovasculare şi cancerul” (news.ro). Asta și pentru că ne „îndopăm” cu antibiotice. Lumea se schimbă. Sub ochii noștri. Din câte se arată, și bolile…

„Marius Budăi, apel către premierul Ilie Bolojan: Austeritatea nu funcționează. Consumul populației s-a prăbușit cu 7,2 la sută într-o lună” (antena3.ro). PSD „cântă” cam de multișor „melodia” asta. Întrebarea e dacă face asta pe bune sau pentru sondaje ori congres. Vom vedea, până la urmă, și ce va decide coaliția în privința „reformelor”. Dacă nu cumva vor avea loc „surprize, surprize”… „CCR va amâna din nou decizia pe reforma pensiilor magistraților (hotnews.ro).

„Peste 20 de ani de haos. Statul român le-a promis tinerilor pământ pentru case, dar nu știe câte terenuri are și nici câte cereri există” (pressone.ro). Voi știați de legea asta? Oare în Sălaj câte loturi s-au dat tinerilor pentru a-și construi case?

Haos. „Austeritate”. „Ministrul Culturii, către instituţiile subordonate: La majoritatea instituţiilor, fondurile sunt suficiente doar pentru plata drepturilor salariale care se achită în octombrie / Ultimele două luni din acest an se află sub semnul întrebării” (g4media.ro). Se ia în calcul și concediul fără plată…

„Nimeni nu vrea să se trezească acum cu România în stradă/criză, lucru care poate să devină o problemă financiară şi geopolitică: deficitele bugetare şi datoria publică în creştere au ajuns suficient de mari pentru a deveni interesante pentru marile bănci internaţionale, care vin tot mai des la Bucureşti pentru a finanţa Guvernul” (zf.ro). Nu, nu e de bine. În fine, dacă găsiți știri pozitive, dați un semnal.