Cinci medalii pentru tinerii luptători zălăuani

La finalul săptămânii trecute s-a desfășurat la Târgu Mureș finala CNI ,,Festivalul Micul Luptător” rezervată copiilor cu vârste între 7 și 11 ani. La acest eveniment au concurat și copii de la cluburile CSS și CSM Zalău, care au obținut cinci medalii: două de argint și trei de bronz.
Pop Bryanna – cat. 39 kg – loc 2, medalie de argint, vicecampioană națională
Butean Dominic – cat. 48 kg loc 2, medalie de argint, vicecampion național
Dragoș Cezar – cat. 30 kg, loc 3, medalie de bronz
Părău Maria – cat. 48 kg, loc 3, medalie de bronz
Sălăjan Tudor – cat. 40 kg, loc 3, medalie de bronz
Acești minunați copii au fost descoperiți, antrenați și îndrumați spre aceste succese de către profesorii antrenori Panc Gheorghe, Crișan Cristian și Pantea Ioan. felicitări tuturor!
M. S.