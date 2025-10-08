În atenţia elevilor! Reactualizarea cardului de călătorie!

Având în vedere prevederile Legii învățământului preunirversitar nr. 198/2023, Hotărârea de Guvern nr. 810/2023 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport pentru elevi, precum și Legea învățământului superior nr. 199/2023, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat care studiază în municipiul Zalău, beneficiază de servicii publice de transport local gratuit în municipiul Zalău.

Elevii vor călători în baza unui card de călătorie, pe care îl vor prezenta organelor de control, fiind obligatorie validarea acestuia la fiecare călătorie.

Pentru eliberarea/reactualizarea cardurilor de călătorie, elevii sunt rugați să se prezinte la punctele de eliberare bilete și abonamente ale societății. Informații suplimentare obțineți accesând site-ul oficial www.tuz.ro.

Societatea Transurbis S.A. recomandă elevilor care beneficiază de această facilitate să își reactualizeze cardul de călătorie la începutul fiecărui an școlar.

Atenție! Începând cu data de 8 octombrie 2025, utilizarea cardului fără reactualizare echivalează cu lipsa titlului de călătorie valid și poate atrage, conform legislației în vigoare, aplicarea amenzilor contravenționale.

Conducerea

S.C. Transurbis S.A.