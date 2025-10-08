Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Holcim (Romania) S.A.
anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:
„Închiderea și reabilitarea ecologică a perimetrului de exploatare tuf vulcanic Mirșid – UAT Mirșid, județul Sălaj”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Mirșid, satul Mirșid.
Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcția Județeană de Mediului Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 0900 – 1400, vineri între orele 0900 – 1300, precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro. și la sediul titularului din judeţul Bihor, localitatea Chiştag, str. Viitorului, nr. 2, comuna Aştileu, în zilele de luni până vineri, între orele 0800 – 1600.
Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Direcția Județeană de Mediului Sălaj: office@djmsj.anmap.gov.ro.