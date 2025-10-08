Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

Holcim (Romania) S.A.

anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

„Închiderea și reabilitarea ecologică a perimetrului de exploatare tuf vulcanic Mirșid – UAT Mirșid, județul Sălaj”, propus a fi amplasat în județul Sălaj, comuna Mirșid, satul Mirșid.

Informaţiile privind proiectul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Direcția Județeană de Mediului Sălaj din Zalău, str. Parcului, nr. 2, jud. Sălaj, în zilele de luni până joi, între orele 09 00 – 14 00 , vineri între orele 09 00 – 13 00 , precum şi la următoarea adresă de internet: https://djmsj.anmap.gov.ro . și la sediul titularului din judeţul Bihor, localitatea Chiştag, str. Viitorului, nr. 2, comuna Aştileu, în zilele de luni până vineri, între orele 08 00 – 16 00 .

Observaţiile publicului se primesc zilnic la adresa de e-mail a Direcția Județeană de Mediului Sălaj: office@djmsj.anmap.gov.ro.