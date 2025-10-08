Garda Națională de Mediu, dotată cu drone performante. Echipamentele, deja folosite în acțiunile din Sălaj

Ministerul Mediului a semnat contractul prin care Garda Națională de Mediu va fi dotată cu zeci de drone performante, ce vor fi utilizate în acțiunile urgente de control privind poluarea și gestionarea deșeurilor.

Mai mult, echipamentele sunt dotate cu senzori speciali, având capacitatea de a măsura nivelul poluanților din aer. Acestea au fost achiziționate prin fonduri din Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) și Planul pentru Dezvoltare Durabilă (PDD).

Scopul acestor investiții îl reprezintă îmbunătățirea capacității de monitorizare a calității aerului și reducerea surselor de poluare. Dronele vor permite identificarea rapidă și precisă a zonelor unde pot exista surse de emisii. De asemenea, echipamentele vor fi utilizate în cazul poluărilor accidentale, atât în orașe, cât și în zonele rurale, unde lipsesc stații fixe de monitorizare. Noile echipamente pot fi operate inclusiv pe timp de noapte, potrivit minstrei.

Primele controale cu ajutorul dronelor în Sălaj

La nivel județean sunt derulate controale cu ajutorul dronelor de către Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj. În cadrul acțiunilor au fost și sunt utilizate drone DJI Matrice 350 RTK, dotate cu senzori LiDAR (Light Detection and Ranging) și termici.

Obiectivele acestora sunt atât identificarea rapidă a depozitelor ilegale de deșeuri menajere, industriale și din construcții-demolări, dar și cartografierea în format 3D a zonelor afectate, cu estimarea volumului deșeurilor depozitate. Mai mult, acțiunea a vizat atât detectarea focarelor de ardere ascunsă a deșeurilor, dar și colectarea de probe digitale pentru aplicarea măsurilor legale.

Comisarul-șef al Gărzii de Mediu – Comisariatul Județean Sălaj, Răzvan Fazacas, a declarat vinerea trecută pentru cotidianul Magazin Sălăjean că acțiunile vor continua în tot județul și în perioada următoare.

În ultimii ani, locuitorii din mai multe localități sălăjene, inclusiv din zona Pustă, au semnalat arderi ilegale de deșeuri, precum cauciucuri și cabluri. Cetățenii și-au exprimat îngrijorarea atât din cauza fumului toxic, cât și riscului extinderii flăcărilor în zonele populate.