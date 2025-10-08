Tot mai mulți români câștigă bani în timpul liber prin DeLucru.ro

Peste 60.000 de români folosesc deja platforma DeLucru.ro pentru a găsi sau oferi servicii în orașul lor. Cu peste 12.000 de anunțuri verificate, platforma a devenit în scurt timp una dintre cele mai sigure modalități de a colabora direct între prestatori și clienți.

DeLucru.ro este o platformă românească modernă, creată pentru a conecta oamenii care știu să facă lucruri utile cu cei care au nevoie de ajutor rapid și serios. Electricieni, instalatori, curățenie, IT, design, grădinărit, lecții particulare – toate aceste servicii pot fi găsite într-un singur loc.

Oricine își poate publica gratuit anunțul. Utilizatorii pot contacta gratuit două persoane la alegere, pentru a testa platforma. După aceea, accesul nelimitat la contacte costă doar 69,99 lei pe an, TVA inclus.

Fiecare profil include recenzii și un Scor de Încredere, calculat pe baza activității și satisfacției clienților. Acest sistem oferă transparență și ajută utilizatorii să colaboreze doar cu persoane verificate și serioase.

Platforma funcționează deja pe iOS și Android, iar interfața simplă permite oricui să își creeze un cont în câteva minute. Mii de români folosesc DeLucru.ro pentru a-și completa veniturile în timpul liber sau pentru a-și construi o reputație profesională stabilă.

Pentru cei care vor să găsească rapid ajutor de încredere sau să câștige bani din abilitățile lor, soluția este la un clic distanță: www.delucru.ro