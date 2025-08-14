Deces

Magazin Salajean

A plecat la cele veșnice domnișoara

RODICA MARIAN

profesoară de franceză, președinta Societății Handicapaților din Zalău și fondatoarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională. Un OM deosebit, căruia viața i-a dat un trup chinuit, pe care însă l-a compensat cu un suflet imens. Drum bun către lumină, Dumnezeu să te aibă în paza Sa.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă 16 august, ora 11.30, la Capela Ortodoxă. 

  1. Silvia Bodea
    14 august 2025 at 21:35

    Dumnezeu să o odihnească în pace! A fost cu adevărat un suflet minunat!

