A plecat la cele veșnice domnișoara
RODICA MARIAN
profesoară de franceză, președinta Societății Handicapaților din Zalău și fondatoarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională. Un OM deosebit, căruia viața i-a dat un trup chinuit, pe care însă l-a compensat cu un suflet imens. Drum bun către lumină, Dumnezeu să te aibă în paza Sa.
Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă 16 august, ora 11.30, la Capela Ortodoxă.
One Thought to “Deces”
Dumnezeu să o odihnească în pace! A fost cu adevărat un suflet minunat!