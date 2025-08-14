A plecat la cele veșnice domnișoara

RODICA MARIAN

profesoară de franceză, președinta Societății Handicapaților din Zalău și fondatoarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională. Un OM deosebit, căruia viața i-a dat un trup chinuit, pe care însă l-a compensat cu un suflet imens. Drum bun către lumină, Dumnezeu să te aibă în paza Sa.

Ceremonia de înmormântare va avea loc sâmbătă 16 august, ora 11.30, la Capela Ortodoxă.