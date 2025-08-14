Olimpicii zălăuani, pe panoul din fața Primăriei

Municipiul Zalău are elevi cu care se mândrește, elevi care au obținut rezultate remarcabile la olimpiade naționale și care merită cunoscuți și promovați.
În semn de recunoaștere pentru munca, strădania și performanțele lor, fotografiile acestor elevi sunt afișate pe panoul electronic din fața Primăriei Municipiului Zalău.
Elevii cu care ne mândrim sunt:
- Banto Hanna Petra, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII
- Vicsai Timea, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul II la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII
- Lazar Rebeka, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII
- Muste Miriam, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul III la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII
- Negrean Briana, de la Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”, mențiune la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață
- Pop Iulia, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească”
- Petrean Roland, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Informatică
- Petrean Roland, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Inteligență Artificială
- Moldovan Maria, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Geografie
- Petruș Celia Teodora, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Istorie
- Butaș Casian Ioan, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Istorie
- Pop Rareș Iustin, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Științe Socio-Umane-Economie
- Stroia Naomi Maria, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Biologie
- Birta Richárd Félix, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”
- Bántó Claudia Jennifer, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”
- Boros Antónia Zsanett, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul II la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”
- Elekés Ráhel, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”
- Lázár Rebeka, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”
- Birta Richárd Félix, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Istoria și Tradițiile Minorității Maghiare din România
- Vadas Frida Damaris, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Istoria și Tradițiile Minorității Maghiare din România
- Mátis Márta Lídia, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian
- Bobotán Julia Angela, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul II la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian
- Pünkösti Viola, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul III la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian
- Kaszta Odette, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian
- Mitrașca Iustin, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul II la Olimpiada de Religie Ortodoxă
- Han Nadia Nicoleta, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie Ortodoxă
- Szasz Erik Roland, de la Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”, mențiune la Olimpiada pentru Seminarii și Licee Ortodoxe
- Pop Iulia, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Ortodoxă
- Bertean Sara, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Greco-Catolic
- Muste Miriam Antonia, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul II la Olimpiada de Religie, Cultul Greco-Catolic
- Mureșan Iasmina Maria, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Baptist
- Sabou Eduardo Samuel, de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, premiul III la Olimpiada de Religie, Cultul Baptist
- Borzan Rebeca, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal
- Popa Sara, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal
- Torjie Alexandra Emanuela, de la Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal
- Gisbrecht Lea Alisia, de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, premiul II la Olimpiada de Limba Germană Modernă
- Echipa de volei băieți: Ciocan Ștefan Cristian, Ardelean Tudor, Bica Rareș, Buciu Bogdan, Chiș David, Lazea Tudor, Cojocaru Vlad, Crișan Dragoș, Mureșan Răzvan, Trif Ștefan, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar-Volei Băieți Liceu
- Tărău Antonio, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice
- Gale Alex, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice
- Prunian Denisa, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice
- Marchiș Alexandru Teodor, de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, premiul II la Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii – domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice
- Loga Patrik, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada Națională de Matematică a Școlilor/Secțiilor cu Predare în Limba Maghiară.