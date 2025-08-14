Olimpicii zălăuani, pe panoul din fața Primăriei

Municipiul Zalău are elevi cu care se mândrește, elevi care au obținut rezultate remarcabile la olimpiade naționale și care merită cunoscuți și promovați.

În semn de recunoaștere pentru munca, strădania și performanțele lor, fotografiile acestor elevi sunt afișate pe panoul electronic din fața Primăriei Municipiului Zalău.

Elevii cu care ne mândrim sunt:

Banto Hanna Petra, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII

Vicsai Timea, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul II la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII

Lazar Rebeka, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII

Muste Miriam, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul III la Olimpiada de Limba și Literatura Română pentru Școli/Secții cu Predare în Limbile Minorităților și pentru Românii din Diaspora, clasele V-XII

Negrean Briana, de la Școala Gimnazială “Gheorghe Lazăr”, mențiune la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață

Pop Iulia, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada Interdisciplinară “Cultură și Spiritualitate Românească”

Petrean Roland, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Informatică

Petrean Roland, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Inteligență Artificială

Moldovan Maria, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Geografie

Petruș Celia Teodora, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Istorie

Butaș Casian Ioan, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Istorie

Pop Rareș Iustin, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Științe Socio-Umane-Economie

Stroia Naomi Maria, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Biologie

Birta Richárd Félix, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”

Bántó Claudia Jennifer, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul I la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”

Boros Antónia Zsanett, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul II la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”

Elekés Ráhel, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”

Lázár Rebeka, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Limba și Literatura Maghiară Maternă “Mikes Kelemen”

Birta Richárd Félix, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Istoria și Tradițiile Minorității Maghiare din România

Vadas Frida Damaris, de la Școala Gimnazială “Simion Bărnuțiu”, premiul I la Olimpiada de Istoria și Tradițiile Minorității Maghiare din România

Mátis Márta Lídia, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul I la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian

Bobotán Julia Angela, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul II la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian

Pünkösti Viola, de la Liceul Reformat “Wesselenyi”, premiul III la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian

Kaszta Odette, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Religie-Cultele: Reformat, Evanghelic și Unitarian

Mitrașca Iustin, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul II la Olimpiada de Religie Ortodoxă

Han Nadia Nicoleta, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie Ortodoxă

Szasz Erik Roland, de la Liceul Ortodox “Sfântul Nicolae”, mențiune la Olimpiada pentru Seminarii și Licee Ortodoxe

Pop Iulia, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Ortodoxă

Bertean Sara, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Greco-Catolic

Muste Miriam Antonia, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, premiul II la Olimpiada de Religie, Cultul Greco-Catolic

Mureșan Iasmina Maria, de la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Baptist

Sabou Eduardo Samuel, de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, premiul III la Olimpiada de Religie, Cultul Baptist

Borzan Rebeca, de la Colegiul Național “Silvania”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal

Popa Sara, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal

Torjie Alexandra Emanuela, de la Liceul Pedagogic “Gheorghe Șincai”, mențiune la Olimpiada de Religie, Cultul Penticostal

Gisbrecht Lea Alisia, de la Colegiul Tehnic “Alesandru Papiu Ilarian”, premiul II la Olimpiada de Limba Germană Modernă

Echipa de volei băieți: Ciocan Ștefan Cristian, Ardelean Tudor, Bica Rareș, Buciu Bogdan, Chiș David, Lazea Tudor, Cojocaru Vlad, Crișan Dragoș, Mureșan Răzvan, Trif Ștefan, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada Națională a Sportului Școlar-Volei Băieți Liceu

Tărău Antonio, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul I la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice

Gale Alex, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice

Prunian Denisa, de la Liceul de Artă “Ioan Sima”, premiul II la Olimpiada Națională de Interpretare Instrumentală, Vocală și Studii Teoretice

Marchiș Alexandru Teodor, de la Liceul Tehnologic “Mihai Viteazul”, premiul II la Olimpiada Națională Aria Curiculară Tehnologii – domeniul Construcții, Instalații și Lucrări Publice

Loga Patrik, de la Colegiul Național “Silvania”, premiul III la Olimpiada Națională de Matematică a Școlilor/Secțiilor cu Predare în Limba Maghiară.