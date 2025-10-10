Gala „Corneliu Coposu” va avea loc la Zalău

Președintele fundației, Ion-Andrei Gherasim, ne-a informat că cea de-a VIII-a ediție a Galei Corneliu Coposu se va desfășura, în mod simbolic și sentimental, pe plaiurile sălăjene, în 10 și 11 noiembrie 2025, pentru a aduce un pios omagiu și o eternă recunoștință, nu doar celui mai important om politic din România de după 1989, Seniorul Corneliu Coposu, ci și întregii sale familii, care prin credință, dragoste de țară, luptă, jertfă, devotament și refuzul de a ceda, au arătat care sunt principiile și valorile adevărate pentru care merită să se sacrifice un popor demn. Printre invitații speciali se numără Niculina Moica (președinte, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România), Alexandru Postica (președinte, Asociația Foștilor Deportați și Deținuți Politic, Republica Moldova), Ioan Stanomir (profesor, Universitatea din București), Mihai Maci (lector, Universitatea din Oradea), Doina Alexandru (scriitor), Ioana Boca (director executiv, Fundația Academia Civică), Dan Manolache (realizator, Radio România Cultural), Costin Borc (vicepreședinte, Fundația Corneliu Coposu), Cosmin Budeancă (vicepreședinte, Fundația Culturală Memoria), Anca Lăzărescu Olteanu (jurnalist, TVR), Antonie Popescu(avocat) și Mihai Dragomir (director, Festivalul de Film și Istorii Râșnov), iar bine cunoscutul și îndrăgitul Alexandru Andrieș va susține un concert extraordinar.

Începând cu Părintele Protopop, Valentin Coposu, semnatar al Actului Unirii de la Alba Iulia, din partea cercului electoral Șimleu Silvaniei și terminând cu Rodica Coposu, cea care a condus timp de aproape 30 de ani Fundația Corneliu Coposu și ultima membră pe linia directă a familiei Coposu, care ne-a părăsit pe 7 august 2025, această familie a fost, este și va fi un model și un exemplu pentru toți românii.

Cele două zile ale Galei vor fi dedicate familiei Coposu și vor oferi tuturor celor prezenți o incursiune în istorie și în memorie, dar și o privire în viitor, spre tinerii în care a crezut și pe care i-a iubit atât de mult Seniorul Coposu. Fondurile strânse cu ocazia acestui eveniment vor fi donate construirii Bisericii „Memorial Corneliu Coposu” din comuna natală a Seniorului, Bobota (județul Sălaj).

Ziua de 10 noiembrie 2025 va debuta la Casa Memorială „Iuliu Maniu” din Bădăcin cu dezbaterea „Iuliu Maniu și Corneliu Coposu – viziune și rigoare morală. De ce are nevoie viitoarea elită a României și generația tânără de exemplul lor?”. Invitați vor fi: prof. univ. dr. Ioan Stanomir (Universitatea din București), lector univ. dr. Mihai Maci (Universitatea din Oradea), prof. asociat Andrei Dălălău (Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca), Andreea Corca (Muzeul Național Brukenthal, Sibiu). Moderator: Ion-Andrei Gherasim, președintele Fundației Corneliu Coposu. Programul zilei va continua la Bobota cu prezentarea proiectului Biserica „Memorial Corneliu Coposu” și a Centrului Cultural „Șincai – Coposu”.

Marți, 11 noiembrie 2024, de la 9:30 se va desfășura o Sfântă Liturghie Arhierească și o slujbă de Parastas în memoria Seniorului, la Biserica „Sfânta Familie” din Zalău urmată de depunerea de coroane la statuia Seniorului. La ora 12:00 la Centrul de Cultură și Artă din Zalău se vor lansa două cărți (”Moștenirea Seniorului – principii și valori pentru eternitate. Eseurile câștigătoare la concursurile organizate de Fundația Corneliu Coposu în perioada 2016-2025” și ” Remember Iuliu Maniu – 1986”, de Ana-Maria Borz) și va fi organizată o dezbatere a tinerilor pentru tineri.

Ziua de marți se va încheia cu evenimentul principal, Gala Corneliu Coposu, la Casa de Cultură a Sindicatelor din Zalău, începând cu ora 18:30. Programul serii va avea 3 părți: premierea tinerilor câștigători ai concursului de eseuri organizat de Fundația Corneliu Coposu (ediția a X-a, 2025); conferința susținută de profesorul Ioan Stanomir; concertul extraordinar Alexandru Andrieș. Evenimentul va fi prezentat de reputatul jurnalist Cristian Pătrășconiu.

Evenimentele sunt organizate de Fundația Corneliu Coposu în colaborare cu Consiliul Județean Sălaj, Fundația Hanns Seidel, ADI Țara Silvaniei.

Parteneri: Episcopia Greco-Catolică de Oradea , Instituția Prefectului Sălaj, Primăria Șimleul Silvaniei, Primăria Bobota, Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Biblioteca Județeană Sălaj, Inspectoratul Școlar Județean Sălaj, Casa Memorială „Iuliu Maniu” Bădăcin, Fundația Academia Civică, Fundația Culturală Memoria, Festivalul de Film și Istorii Râșnov, Sens Politic, Radio România Cultural, Radio Maria, Radio România Actualități, Agerpres, Magazin Sălăjean, Graiul Sălajului.