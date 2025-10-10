Încă un mandat pentru secretarul general al Instituției Prefectului Sălaj

Guvernul României a emis decizia de numire a Cristinei Florentina Oltean în funcția de secretar general al Instituției Prefectului Sălaj, funcție pe care o va ocupa temporar, începând cu luna octombrie a acestui an, pentru o perioadă de șase luni. De fapt, decizia este o prelungire a mandatului pentru încă șase luni. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, doamna Cristina-Florentina Oltean, consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Compartimentului resurse umane din Serviciul economic, exercită, cu caracter temporar, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Instituției Prefectului – Județul Sălaj pentru o perioada de șase luni”, se arată în decizia Guvernului.