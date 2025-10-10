Zalăul, vizitat de președintele Federației Mondiale de Psihoterapie, instituție coordonată în anii ’30 și de celebrul psihanalist Carl Gustav Jung

Vizită extraordinară în județul Sălaj. Astăzi, președintele Federației Mondiale de Psihoterapie, dr. Cezar Alfonso, este prezent la Zalău, în cadrul conferinței „Dialog între medicină și psihologie”, organizată de MindRestart în parteneriat cu Colegiul Psihologilor din România – Filiala teritorială Sălaj și Colegiul Medicilor Sălaj, un eveniment dedicat dialogului interdisciplinar dintre psihologie și medicină. Evenimentul are loc la Casa de Cultură a Sindicatelor și reunește specialiști de renume din mediul academic din întreaga țară. Conferința își propune să creeze un spațiu de dialog autentic între două domenii esențiale, medicina și psihologia, în slujba unei înțelegeri mai profunde și mai umane a sănătății. Un element foarte important este că această federație a fost condusă între 1934 și 1940 de celebrul psihanalist Carl Gustav Jung, fondatorul psihologiei analitice și cel care a scris, printre altele, lucrarea „Cartea Roșie”.

Prin psihoterapie se înţelege, conform specificaţiilor Asociaţiei Europene de Psihoterapie (European Association of Psychotherapy – EAP), o disciplină stiinţifică de sine stătătoare ce tratează, într-o manieră cuprinzătoare şi planificată, disfuncţii, suferinţe, tulburări de comportament şi boli datorate unor cauze atât psiho-sociale, cât şi psihosomatice. În aceste cazuri, tratamentul este realizat cu ajutorul unor metode stiinţifice psihoterapeutice şi non-medicale sau non-chimice, în cadrul unei relaţii terapeutice dintre una sau mai multe persoane tratate şi unul sau mai mulţi psihoterapeuţi formaţi într-o manieră generală şi specială. Obiectivele unui astfel de tratament sunt de a ameliora sau elimina simptomele, de a favoriza modificarea tiparelor comportamentale, a atitudinilor şi relaţionărilor perturbate, şi a procesului de maturizare, de dezvoltare şi a stării de bine fizic şi mental a persoanei. Psihoterapia include cunoştinţele generale stiinţifice psihoterapeutice, precum şi şcoli psihoterapeutice, cum ar fi: psihoterapia psihanalitică, sistemică şi familială, cognitivă şi comportamentală, şi umanistă.