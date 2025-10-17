# Schimbul de mesaje despre sfinți, părinți, mame și organe genitale a devenit o practică obișnuită între angajații unei instituții loco de pă zona centrală. Zice-se că sunt câteva funcționare care se dușmănesc prin tribunale de ani și ani, dar tăt n-au gătat. Păi noi știm că statul vă plătește să munciți, nu să vă trageți sudalme pe holurile instituțiilor, dragile noastre!

# Recent, în timp ce se întorcea cu avionul dintr-o vacanță de vis, dintr-un loc cald, cu apă limpede și terase pline cu băuturi fine, unui manager loco i s-ar fi făcut tumna rău de la atâta zbor. Nu, nu a fost vorba de prea mult vin băut înainte de decolare, ci de prea mult stres cauzat de zgomotul motorului de aeronavă. Hâc, încă puțin, un trop, să ne fie cu noroc!

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu