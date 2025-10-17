Sălăjeanca Patricia Toma reprezintă România la o importantă conferință internațională despre dezvoltarea mediului rural

Cunoscută pentru proiectele sale de punere în valoare a satului Marin, sat în care își are originile, sălăjeanca Patricia Toma a devenit ambasadoare pentru România la Bruxelles într-o serie de proiecte menite să promoveze valorile feminine în dezvoltarea rurală. „E o onoare și o mare responsabilitate să reprezint România ca ambasadoare FLIARA (asociație care se implică pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la impactul real și valoarea economică a femeilor în economiile și dezvoltarea rurală. Proiectul dezvoltă instrumente practice și propuneri de politici pentru a asigura integrarea și sprijinirea femeilor într-un ecosistem de inovare mai eficient) și să vorbesc la Conferința Finală, care va avea loc la Comitetul European al Regiunilor din Bruxelles. Primul eveniment – Cultivating Change: Women Leading the Future of Farmin”, a avut loc la Parlamentul European din Bruxelles, organizat de eurodeputata Maria Walsh și rețeaua Agrifood Ladies Network. De asemenea, această întâlnire ne-a oferit ocazia de a dialoga și a face schimb de experiențe și networking. În cadrul întâlnirilor vom discuta alături de cercetătoare și femei inovatoare din toată Europa despre felul în care inovațiile conduse de femei transformă viitorul rural european”, a declarat Patricia Toma. Evenimentul are loc în cadrul Săptămânii Femeilor Rurale – un moment important pentru a face vizibilă contribuția femeilor la dezvoltarea durabilă a zonelor rurale.

