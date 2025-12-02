Sălajul acum o sută de ani (XXXVII)

* Orfelinatul Evreiesc din Zălau oferă copiilor proiecții de filme la Cinematograful Carol. Rulează „Aventurile domnului Urs” și „Micuța balerină Kato”.

* La teatrul zălăuan are loc un grandios spectacol de operă. Protagoniști sunt mezzosoprana Nelly Pinciu și tenorul Gheorghe Ardeleanu, ambii de la Opera Română din Cluj. Au fost interpretate arii din Mozart, Puccini, Corsi, Verdi, Dima și Berdiceanu.

* Lui Mihaly Enyedy din Zalnoc i-a fugit scroafa de acasă. A ajuns în curtea judecătorului Tibor Pap, care fără să stea pe gânduri a împușcat animalul. Cu pușca de vânătoare, deși scroafa nu era vânat. Sătenii își pun întrebarea dacă judecătorul trebuie judecat.

* Banca Comercială din Șimleu scoate la licitație 58 de picturi ale debitorului Karoly Papp. Se pare că respectivul avea în colecție lucrări valoroase, deoarece interesul este mare.

* Celebrii teologi Janos Biro, Zoltan Vorosn și Bertalan Kiss, de la Universitatea Romano-Catolică din Cluj, vizitează timp de două zile Colegiul Wesselenyi.

* Celebra trupă de muzică Kiss Rudi din Cluj concertează la Zălau. Interes enorm, prefectul abia a mai găsit bilet de intrare.

* Reuniunea Femeilor Sălăgene organizează o întâlnire caritabilă la hotelul Calafat din Șimleu. Banii strânși vor fi donați școlarilor orfani.

* Alexandru Pop, directorul închisorii din Zălau, este promovat în aceeași funcție la Lugoj.

* Sandu Kiss, fost meseriaș zălăuan plecat în America, cere din nou cetățenia română. Vrea să se întoarcă acasă.

* Se scoate la concurs postul de medic veterinar șef al județului. Vechiul șef a ieșit la pensie.

Daniel Mureșan