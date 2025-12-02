Doi dintr-o lovitură. Șirul șoferilor sălăjeni depistați la volan în stare de ebrietate continuă

Șirul șoferilor sălăjeni depistați la volan în stare de ebrietate continuă. În data de 29 noiembrie, polițiștii de ordine publică din Zalău au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe strada Sărmaș. La volanul mașinii a fost identificat un bărbat de 34 de ani, din comuna Sălățig.

Testarea acestuia cu aparatul alcooltest a indicat o concentrație de 0.81 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice necesare pentru stabilirea alcoolemiei, iar cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău.

Un alt șofer a fost depistat sub influența băuturilor alcoolice în noaptea zilei de 2 decembrie, pe drumul județean 108 G, în localitatea Crasna. Polițiștii au oprit în trafic pentru control un autoturism, condus de un bărbat de 63 de ani, din municipiul Zalău.

Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ulterior, acesta a fost condus la o unitate medicală, pentru recoltarea de probe biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei, iar cercetările în cauză fiind continuate de polițiștii Secției 6 Poliție Rurală Crasna.