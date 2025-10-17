Identitatea victimei accidentului mortal produs la ieșirea din Zalău, necunoscută

Până acum nu a putut fi stabilită identitatea victimei din accidetul rutier înregistrat aseară la ieșirea din Zalău. Polițiștii și criminaliștii, continuă investigațiile în vederea stabilirii identității persoanei decedate. Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, în vedere stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul. Vă reamintim că aseară, pe bulevardul Mihai Viteazul a avut loc un grav accident de circulație soldat cu decesul unei persoane. Din primele verificări a reieșit faptul că un bărbat, cetățean străin, în vârstă de 24 de ani, în timp ce conducea un autoturism la ieșirea din Zalău spre Panic, ar fi accidentat un bărbat care în calitate de pieton se afla pe șosea. La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ambulanței, însă, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate, din nefericire, a fost declarat decesul pietonului. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

