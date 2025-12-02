Ordin de protecție ignorat de un tânăr din Zalău

Un tânăr de 29 de ani, din municipiul Zalău, a fost reținut luni pentru 24 de ore de polițiști, după ce și-ar fi încălcat ordinul de protecție emis pe numele său.

În aceeași zi, oamenii legii au fost sesizați cu privire la faptul că acesta s-ar fi apropiat la mai puțin de 50 de metri de locuința unei tinere de 20 de ani, din Zalău, deși nu avea acest drept, încălcând astfel măsurile dispuse prin ordinul de protecție provizoriu.

Cercetările în cauză sunt continuate de polițiști, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.

Imagine cu rol ilustrativ.