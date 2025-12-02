De la bar, pe mâinile polițiștilor. Un zălăuan a încălcat interdicția de a intra într-un local

Un zălăuan în vârstă de 46 de ani a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore la data de 30 noiembrie, sub aspectul comiterii infracțiunii de neexecutarea sancțiunilor penale.

În urma cercetărilor, polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău au stabilit că, în perioada 4 – 30 noiembrie, acesta ar fi intrat, în repetate rânduri într-un local din Zalău, deși avea pedeapsa complementară și accesorie de interzicere a dreptului de a se afla în incinta acestuia, dispusă printr-o sentință penală.

Polițiștii continuă cercetările, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.