# O șimleuancă este cunoscută în tot orașul pentru infidelitate. Mai în glumă, mai în serios, se folosește de numere ascunse pentru a suna doamne din oraș pe care le bănuiește că ar fi „intruse” în relațiile ei. Are un talent aparte, din câte se pare, nu neapărat pentru muncă, cât pentru a-i deranja pe alții la locul de muncă cu telefoane inutile, cu totul banale.

# Unele instituții publice sălăjene au site-uri frumoase, cu date de contact puse la dispoziție pentru cetățeni și jurnaliști. Din păcate, uneori sunt puse degeaba, pentru că nu răspunde nimeni. De cele mai multe ori, funcționarii sunt sunați cu intenții bune, cu scopul de a informa.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu