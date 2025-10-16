În Sălaj sunt 17 adăposturi de protecție civilă. Voi știți unde se află?

În sala „Porolissum” a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a avut loc o ședință de lucru a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) Sălaj, prezidată de prefectul județului, Cristian Claudiu Bîrsan, având ca temă analiza situației actuale a adăposturilor de protecție civilă din județ. În cadrul întâlnirii au fost prezentate date actualizate privind numărul, starea tehnică și gradul de funcționalitate al acestor adăposturi, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din Sălaj. De asemenea, au fost stabilite măsuri pentru actualizarea evidențelor și pentru verificarea respectării cerințelor legale referitoare la protecția civilă. Prefectul județului a subliniat importanța menținerii unui nivel ridicat de pregătire și informare, astfel încât autoritățile locale să poată interveni eficient în sprijinul populației în situații de urgență. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență va continua monitorizarea acestui domeniu, în parteneriat cu instituțiile specializate, pentru a asigura un nivel corespunzător de siguranță pentru cetățenii județului Sălaj. În județul Sălaj există 17 adăposturi de protecție civilă și cred că în județ ar trebui să se vorbească mai des despre ele, despre starea lor. Câți dintre voi știți unde se află aceste adăposturi? Vă spunem noi. În Zalău sunt înregistrate 14 adăposturi de protecție civilă, 7 publice și 7 private. Două dintre cele mai importante adăposturi de protecție civilă din municipiu se află în cadrul pieței agroalimentare de pe strada Simion Oros și la Spitalul Județean de Urgență, conform datelor oficiale. Conform ISU Sălaj, în județ există și 13.559 de spații de adăpostire, altele decât adăposturile oficiale, spații alcătuite din subsoluri, galerii, tuneluri, grote și peșteri. Orașul Șimleu Silvaniei are un adăpost de protecție civilă, spațiu existent pe strada Carpați, în cadrul Centrului de Servicii Sociale „Filantropia”. La nivel local mai există și alte 215 spații ce pot fi utilizate pentru adăpostire (subsoluri, grote, tuneluri, galerii etc), inclusiv galeriile fabricii de vin spumant. În Jibou sunt funcționale două adăposturi de protecție civilă, unul în cadrul Judecătoriei, iar celălalt la sediul unei bănci de pe strada 1 Decembrie 1918. Și în orașul de pe malul Someșului mai sunt disponibile 185 de spații în care locuitorii se pot adăposti (peșteri, tuneluri, galerii sau subsolurile unor clădiri). În Cehu Silvaniei, singurele locuri în care ne putem adăposti sunt subsoluri, galerii, tuneluri, grote și peșteri. Potrivit legii, adăposturile de protecție civilă pot fi utilizate și în alt scop, inclusiv pentru depozitare, dar în maxim 24 de ore trebuie eliberate complet, dacă situația o impune. Oficialul ISU Sălaj a dat asigurări că adăposturile publice de protecție civilă sunt marcate și verificate periodic. Simbolul utilizat pentru marcarea adăposturilor sunt un triunghi echilateral albastru pe fond portocaliu. Lista completă a adăposturilor de protecție civilă poate fi consultată pe pagina de internet a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

