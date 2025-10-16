Biserici de lemn salvate de Ambulanța pentru Monumente Sălaj

Patru biserici de lemn din județ sunt puse în siguranță de echipele Ambulanței pentru Monumente Sălaj, cu sprijin financiar din partea Consiliului Județean Sălaj, în cadrul programului de finanțare dedicat protejării monumentelor istorice. Intervențiile au rolul de a opri degradarea și a asigura protecția pe termen lung a unor valoroase lăcașuri de cult. La biserica de lemn din Păușa, lucrările s-au încheiat, acoperișul de șindrilă fiind complet refăcut, iar instalația de paratrăsnet verificată și fixată. La biserica de lemn din Doba, lucrările sunt aproape finalizate, urmând a executate ultimele intervenții la coama acoperișului. În cazul bisericii de lemn din Domnin, voluntarii sunt pe șantier. A fost înlocuită învelitoarea de șindrilă, asigurând protecția monumentului pentru anii următori. La biserica de lemn din Dobrin se lucrează pentru refacerea completă a acoperișului. „Fiecare biserică salvată este o parte din sufletul Sălajului păstrată pentru generațiile viitoare. Patrimoniul nu este doar istorie, ci și dovada respectului și a grijii față de rădăcinile noastre. Mulțumiri echipei Ambulanței pentru Monumente Sălaj, meșterilor, voluntarilor și tuturor celor implicați în acest demers”, a declarat Dinu Iancu-Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj.

