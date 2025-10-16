A apărut volumul „Un sat ardelean: Podişu, dăinuind peste veacuri”

În colecția „Monografii” a Editurii „Caiete Silvane”, a apărut, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Composesoratului Podişu, cartea „Un sat ardelean: Podişu, dăinuind peste veacuri”, scrisă de profesoara Viorica Pop Demian.

„Această carte este un dar de suflet pentru toţi care au rădăcini aici, în leagănul de poveste, ca să pun în faţa ochilor lor câteva crâmpeie din istoria adevărată trăită de strămoşii noştri şi transmise prin viu grai urmaşilor. Am socotit că ar fi nedrept şi păcat să rămână acoperite de cenuşa uitării atâtea evenimente, unele dureroase, altele frumoase, dar şi graiul ciumănaşilor, atât de bogat şi variat, pe care l-au folosit şi păstrat părinţii noştri şi pe care cei de azi aproape că nu-l mai înţeleg. Acele cuvinte din bătrâni atestă vechimea unui sat bine consolidat şi a locuitorilor care le-au păstrat, construind o adevărată istorie.” (prof. Viorica Pop Demian)

„Podişu nu este doar o geografie a locului, ci şi una a sufletului, o matrice tăcută, dar vie, din care s-au plămădit oameni drepţi, muncitori şi demni. Această lucrare este, în fond, un omagiu adus lor, dar şi un îndemn adresat nouă tuturor: să nu uităm cine suntem şi de unde venim! Şi, poate, undeva printre rânduri, fiecare dintre noi va regăsi o parte din propria poveste.” (lect. dr. Carmen Mureşan)

Născută în satul Podişu, din comuna Ileanda, judeţul Sălaj, Viorica Pop Demian a învăţat la Liceul din Ileanda, apoi şi-a desăvârşit studiile la Universitatea «Babeş-Bolyai» din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie, pe care a absolvit-o în 1973. Este profesoară la Școala Gimnazială Șimișna (1973-prezent), iar în perioada 1992-1996 a îndeplinit funcția de director la aceeași unitate de învățământ. În 2009 a fost distinsă de Ministerul Învățământului cu Diploma „Gheorghe Lazăr” pentru activitate profesională și de performanță în ultimii 25 de ani. La Editura „Caiete Silvane”, Viorica Pop Demian a publicat în 2015 volumul „Şimişna 700 – istorie, tradiţii, destine” (împreună cu profesorii Ionel Penea şi Ioan Pop), respectiv în 2024 cartea „Gramatica limbii române – noţiuni teoretice şi exerciţii. Pentru elevi, învăţători şi profesori, Evaluare Naţională, admitere învăţământ superior, definitivat, grade didactice”.

M. S.