Tenorul Sergiu Chirilă, pe scena Festivalului „Crizantema de Aur”

Vești bune. Tenorul Sergiu Chirilă va reprezenta Sălajul la Festivalul „Crizantema de Aur”, eveniment care va avea loc în perioada 16 – 18 Octombrie, în municipiul Târgovişte, sub patronajul Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO. Este cea de-a 58-a ediţie a Festivalului Naţional de Interpretare şi Creaţie a Romanţei „Crizantema de Aur”, cel mai longeviv festival muzical din România, organizat neîntrerupt din anul 1968 la Târgoviște, cu scopul promovării Romanței – gen muzical de patrimoniu al culturii naţionale. Tema ediției din acest an: „PODURI DE ROMANȚĂ”, își propune celebrarea valorilor unioniste și identitare românești slujite de Romanța românească – punte între suflete și între toate provinciile românești – a cărei tradiție este dusă mai departe de noile generații de interpreți și compozitori. Gen muzical de patrimoniu al culturii naționale, dedicat promovării poeziei românești, a limbii române literare și a spiritului unionist, Romanța românească este purtătoare a virtuților creștine care definesc spiritualitatea românească. Totodată, festivalul va continua și în acest an programele naționale educaționale „Romanța ne unește” și „Tinerețea Romanței”, prin care se dorește promovarea în rândul tinerilor din România și Diaspora a acestui gen muzical, pentru a repune Romanța românească în drepturile ei firești, alături de alte genuri muzicale românești și internaționale. Evenimentul se va desfăşura la Cinematograful „Independența” din Târgovişte. Concertele vor începe în fiecare seară la ora 18 și vor fi transmise integral în direct de TVR Folclor și TVR Craiova. Seara de gală va fi transmisă în direct și de Radio România Antena Satelor.

