Festivalul „Toamna în familia Căsuței cu Povești” – o sărbătoare a copilăriei, comunității și tradițiilor

Curtea Grădiniței „Căsuța cu Povești” Zalău s-a transformat, miercuri, 15 octombrie, într-un veritabil tărâm al culorilor și bucuriei, odată cu desfășurarea celei de-a doua ediții a Festivalului „Toamna în familia Căsuței cu Povești”.

Evenimentul a reunit copii, părinți, bunici, foști absolvenți, cadre didactice și numeroși invitați, într-o atmosferă caldă și autentică, în care s-au împletit emoția, creativitatea și spiritul de comunitate.

Festivalul a fost onorat de prezența domnului Claudiu Bârsan, prefectul județului Sălaj, care a felicitat echipa grădiniței pentru implicarea, dăruirea și eforturile de a cultiva în rândul copiilor dragostea pentru tradiție și valorile autentice ale comunității. „Astfel de inițiative arată cum educația poate uni generații și construi comunități puternice. Felicit întregul colectiv pentru profesionalismul și pasiunea cu care aduceți împreună tradiția, inovația și bucuria copiilor”, a transmis prefectul județului Sălaj, Claudiu Bârsan.

Programul festivalului a inclus ateliere tematice de toamnă, expoziții și activități creative desfășurate de cele douăsprezece grupe de preșcolari ale grădiniței Căsuța cu Povești Zalău și a structurii Grădinița nr. 4 Zalău. Momente artistice oferite de elevii de la Liceul de Artă Ioan Sima Zalău și Liceul Ortodox Sf. Nicole Zalău au adus emoție, culoare și farmec.

Un moment de mare succes a fost concursul „Zacusca de Poveste”, o competiție culinară plină de savoare, tradiție și voie bună, jurizată de îndrăgitul Chef Adrian Szucs (Chef Machete). Juriul a apreciat gustul autentic, diversitatea rețetelor și implicarea părinților, care au transformat preparatele lor în adevărate povești de familie.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Liceul de Artă „Ioan Sima” Zalău, Liceul Ortodox „Sfântul Nicolae” Zalău, Silvania BIO, Sălăjeanul INFO, și a beneficiat de susținerea unor sponsori locali dedicați educației și comunității: Fort Silvan 47, Sandana și Rocada. Un partener de tradiție al grădiniței este Silvania BIO – Fermele Ecologice Silvania Cooperativă Agricolă, coordonată de domnul Dacian Badea, fost absolvent al grădiniței „Căsuța cu Povești”. Sprijinul oferit constant de Silvania BIO în promovarea alimentației sănătoase și a valorilor locale reprezintă un exemplu de legătură vie între educație, comunitate și mediul antreprenorial din Sălaj.

Ziua a fost completată de degustări, dansuri, cântece, activități creative și o atmosferă de familie care a confirmat deviza instituției: „Împreună creștem, învățăm și sărbătorim copilăria.”

Festivalul „Toamna în familia Căsuței cu Povești” rămâne o poveste vie a comunității – un loc în care educația, tradiția și parteneriatul se întâlnesc pentru a oferi copiilor din Sălaj o copilărie plină de sens și culoare.

M. S.