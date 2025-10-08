# Parlamentarii sălăjeni de la partidele dubioase parcă au intrat în pământ. Nu tu depuneri de coroane, nu festivități, nu pensionari, nu biserici. Și când te gândești că nu demult depuneau coroane pe unde apucau…

# E plin Meseșul de hiribari. Unii găsesc, alții caută mai nou ciuperci bolunde. Au auzit că li se deschid sinusurile și nu mai răcesc dacă le consumă sub formă de ceai. Oameni buni, vedeți să nu vă închidă ciupercile bolunde, nu de alta, dar s-ar putea să adormiți și să nu vă mai treziți.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu