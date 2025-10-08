Mai multe companii sălăjene vor fi promovate pe piața kazahă în cadrul unui eveniment

Ambasada Republicii Kazahstan în România lansează o invitație în rândul companiilor românești pentru a lua pare la o masă rotundă. Anunțul a fost făcut și de sălăjeanul Gabriel Antoniu Lavrincic, originar din comuna Marca. Acesta a anunțat că va fi prezent la întâlnire, unde va promova mai multe companii sălăjene.

Evenimentul, intitulat „Investiți în Kazahstan: Noi orizonturi pentru afacerile românești”, va avea loc în data de 22 octombrie, începând cu ora 10, la sediul KazMunayGas Rompetrol, situat în Piața Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, etajul 2, București.

Discuțiile vor fi axate în special pe schimbările recente din politicile de investiții ale Kazahstanului, măsurile de sprijin guvernamental și noile inițiative care creează oportunități suplimentare pentru dezvoltarea de parteneriate reciproc avantajoase. Aceste teme se înscriu în direcțiile strategice stabilite în recentul Discurs despre Starea Națiunii, susținut de președintele Kassym-Jomart Tokayev.

Reprezentanți ai celor două state

Programul include discursuri de deschidere susținute de E.S. Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Kazahstan în România, de conducerea Camerei de Comerț și Industrie a României și Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, precum și actualizări recente privind politica de investiții din partea reprezentantului extern al companiei KAZAKH Kazakh în Europa, perspective din partea misiunii de afaceri românești în domeniile transporturilor și logisticii, petrolului, energiei verzi, IT și povești de succes ale companiilor românești care deja operează și se extind în Kazahstan.

Mai multe companii sălăjene vor fi promovate

Sălăjeanul Gabriel Antoniu Lavrincic a anunțat că va participa la eveniment, unde va promova pe piața din Kazahstan mai multe companii din județul Sălaj, precum Simex, Uniconf, West Company, dar și alte firme din județe vecine.

Numărul locurilor este limitat, iar termenul pentru confirmarea prezenței este 10 octombrie.

„Credem că prezența și discursurile dumneavoastră ar oferi perspective valoroase și ar da tonul pentru consolidarea cooperării bilaterale, oferind totodată îndrumări importante comunităților de afaceri din ambele țări”, au transmis reprezentanții Ambasadei.

Gabriel Antoniu Lavrincic este director de dezvoltare al companiei Stilo Evora din Kazahstan, partener al firmei Simex din Șimleu Silvaniei și director de export al Uniconf.