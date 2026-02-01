Valeria Motogna, antrenoare secundă la lotul național de cadete

Ca recunoaștere a muncii depuse, a seriozității și a profesionalismului de care a dat dovadă, antrenoarea zălăuancă Valeria Motogna a fost numită antrenor secund la lotul național de handbal – cadete. De asemenea, jucătoarea Rapolti Sofia Maria, ce evoluează la Handbal Club „Valeria Motogna”, a fost convocată la lotul de cadete.

Valeria Motogna a început să joace handbal la Bistrița, în anul 1991, fiind descoperită de antrenorul Dumitru Găvan. În 1994, a fost transferată la secția de junioare a echipei Silcotub Zalău, de unde a promovat apoi la echipa de senioare. În anul 1996, ea a câștigat City Cup împreună cu echipa din Zalău. În 1998 și 1999, Motogna a obținut cu echipa națională a României două medalii de aur, la Campionatele Mondiale pentru juniori, respectiv pentru tineret. În 2000 și 2008, ea a fost componentă a echipelor naționale ale României care au avansat până în sferturile de finală ale turneelor feminine de handbal de la Jocurile Olimpice. De altfel, la Olimpiada din 2008, Motogna a fost desemnată căpitanul echipei și port-drapelul delegației României la ceremonia de deschidere.

