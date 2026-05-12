Mii de oameni, așteptați la „Fata Cătanii” din Grădina Zmeilor. Aurel Tămaș, invitatul special al evenimentului

Rezervația „Grădina Zmeilor” din comuna Bălan va găzdui duminică, 17 mai, o nouă ediție a evenimentului „Fata Cătanii”. Sălăjenii sunt invitați să redescopere frumusețea acestui colț minunat din natură, povestea zmeilor, legendele, să încerce mâncarea locală și să urmărească un spectacol de muzică populară. Pe scenă vor urca artiști locali, iar invitatul special al evenimentului este îndrăgitul artist Aurel Tămaș. Spectacolul va fi completat de sălăjeanul Cosmin Chichișan, nota muzicală urmând să fie semnată de Ansamblul Folcloric „Meseșul” al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție condusă de Daniel Săuca.

Share Whatsapp Email