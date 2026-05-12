Au mers la furat la o petrecere

În data de 8 mai, polițiștii din Ileanda au reținut pentru 24 de ore un tânăr din comuna Gâlgău, cercetat într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și tâlhărie calificată. O zi mai târziu, acesta a fost prezentat magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Jibou, față de el fiind dispusă măsura arestului preventiv pentru o perioadă de 30 de zile.

Din cercetările efectuate a reieșit faptul că în data de 3 mai, în jurul orei 2, cel în cauză, împreună cu un alt tânăr, ar fi mers la un chef în Bârsău Mare, de unde ar fi furat un telefon mobil. Tot în acea noapte, cei doi tineri au furat mai multe bunuri aflate sub o masă.

Cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tâlhărie calificată și furt calificat, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care s-a comis fapta și recuperării prejudiciului.

M. S.