Sâmbătă are loc „Run to the Hills”. Crasna devine centrul alergătorilor pe teren accidentat

La Crasna va avea loc sâmbătă o nouă ediție a evenimentului „Run to the Hills” (alergare pe teren accidentat). În ultimii ani, competiția a devenit mai mult decât un simplu concurs, este o experiență de viață, un punct de întâlnire pentru toți cei care iubesc mișcarea, natura și energia unei comunități unite de aceeași pasiune. Competiția cuprinde trei trasee:

Champions (5,9 km)

Legendary (14,4 km)

Immortal (21,9 km)

Traseele străbat cele mai pitorești zone ale Țării Silvaniei, șerpuind printre crame tradiționale, poteci de pădure și pe malul lacului Vârșolț. Fiecare kilometru alergat înseamnă și un gest de solidaritate: evenimentul susține Asociația Tinerilor cu Dizabilități din Crasna, transformând sportul într-un act de implicare comunitară. Tot cu această ocazie, la Crasna va avea loc un târg cu produse locale.