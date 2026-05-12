O invitație la recuperarea memoriei filatelice a Sălajului

În ultimele decenii, filatelia a reprezentat pentru multe comunități din România mai mult decât un simplu hobby. A fost un spațiu al întâlnirilor culturale, al schimbului de idei și al pasiunii pentru istorie, geografie, artă și comunicare. În județul Sălaj, această activitate a cunoscut perioade deosebit de active, în care cercurile filatelice, expozițiile și schimburile dintre colecționari reușeau să adune în jurul lor oameni de toate vârstele.

Astăzi, realitatea este însă diferită. Activitatea filatelică sălăjeană nu mai are amploarea de altădată, iar multe dintre inițiativele care animau cândva viața culturală locală au rămas doar amintiri păstrate în albume, corespondențe sau colecții personale. Cu toate acestea, istoria filatelică a județului nu ar trebui să dispară odată cu trecerea timpului.

Dincolo de timbre și piese rare, filatelia păstrează fragmente autentice de memorie locală. O ștampilă poștală, o carte poștală circulată sau un plic vechi pot spune povești despre oameni, instituții, localități și epoci întregi. În multe cazuri, asemenea documente devin mărturii istorice la fel de valoroase precum fotografiile sau arhivele oficiale.

Tocmai de aceea, cei care încă păstrează interes pentru studiul filatelic sunt invitați să contribuie la salvarea și valorificarea acestui patrimoniu cultural discret, dar important. Blogul „Jurnalul filatelic” (https://jurnalulfilatelic.blogspot.com/), realizat în Baia Mare, își propune să ofere un spațiu deschis celor care doresc să publice articole, cercetări sau materiale dedicate istoriei poștale și filateliei românești.

Fie că este vorba despre studii privind circulația poștală din Sălaj, despre exponate tematice sau despre piese filatelice mai puțin cunoscute, orice contribuție poate ajuta la reconstruirea unei memorii culturale care riscă să se piardă.

De asemenea, colecționarii care dețin piese deosebite și doresc să le facă cunoscute publicului pot trimite scanări color la rezoluția de 300 dpi, pentru ca acestea să poată fi analizate și prezentate într-un context documentat. Uneori, în spatele unui simplu plic sau al unei mărci poștale aparent obișnuite se ascund povești surprinzătoare despre trecutul unei comunități.

Materialele pot fi trimise prin e-mail la adresa: timbrufilatelic@yahoo.com.

Într-o epocă dominată de comunicarea instantanee și de tehnologia digitală, filatelia continuă să păstreze ceva din farmecul răbdării și al legăturii autentice dintre oameni. Poate tocmai de aceea, gesturile simple au încă valoare pentru cei care iubesc această pasiune.

Dacă flacăra filateliei mai pâlpâie încă în sufletele colecționarilor sălăjeni, un semn poate veni chiar și sub forma unei cărți poștale trimise prin poștă, așa cum se făcea odinioară. Corespondența poate fi expediată pe adresa: Leonard Alexandru Pop, OP 1, CP 23 Ext., Baia Mare, 430211, Maramureș, România.

Poate că filatelia nu mai are astăzi numărul de adepți din alte vremuri, însă pasiunea pentru istorie, comunicare și patrimoniu cultural nu a dispărut. Ea are nevoie doar de oameni care să o păstreze vie și să o ducă mai departe.

Leonard Alexandru POP