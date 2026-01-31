Zălăuanii au transformat Rapidul în personal

Magazin Salajean
SCM Zalău s-a impus cu 3-2 (20-25, 25-18, 23-25, 25-16, 15-8), în deplasare la Rapid București, într-un joc din etapa a 15-a a diviziei A1 la volei masculin.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Știința București – Știința Baia Mare 3 – 2
– Corona Brașov – CSM București 3 – 0
– CSM Craiova – Unirea Dej 3 – 0

M. S.

One Thought to “Zălăuanii au transformat Rapidul în personal”

  1. Zălăuanii au transformat Rapidul în personal - Ziare Online 24 - Stiri Online - Stiri locale Romania
    31 ianuarie 2026 at 22:05

    […] CSM București 3 – 0 – CSM Craiova – Unirea Dej 3 – 0 M. S. Articolul Zălăuanii au transformat Rapidul în personal apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]

    Răspunde

Leave a Comment