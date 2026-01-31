SCM Zalău s-a impus cu 3-2 (20-25, 25-18, 23-25, 25-16, 15-8), în deplasare la Rapid București, într-un joc din etapa a 15-a a diviziei A1 la volei masculin.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
– Știința București – Știința Baia Mare 3 – 2
– Corona Brașov – CSM București 3 – 0
– CSM Craiova – Unirea Dej 3 – 0
M. S.
One Thought to “Zălăuanii au transformat Rapidul în personal”
