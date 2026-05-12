Cei mai buni prieteni ai omului, abandonați de sălăjeni fără inimă

Doi sălăjeni au fost amendați de polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, pentru abandonarea unor câini pe domeniul public. Luna trecută, polițiștii au fost anunțați de o zălăuancă despre faptul că a găsit, între localitățile Bădăcin și Ilișua, un câine abandonat. În urma cercetărilor efectuate, oamenii legii au identificat persoana care a abandonat câinele, stabilind ca este un bărbat în vârstă de 29 de ani, din Șimleu Silvaniei. Șimleuanul a fost amendat, iar câinele a fost adoptat de o persoană responsabilă.

Tot luna trecută, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor s-au sesizat din oficiu după ce în localitatea Crasna au fost descoperiți patru pui de câine, animalele fiind abandonate. Cel care a abandonat puii a fost depistat. Este un bărbat în vârstă de 48 de ani, din Meseșenii de Jos. Din fericire, toți cei patru cățeluși au fost adoptați de o asociație care desfășoară activități pe linia protecției animalelor. Oameni buni, aveți animale și nu știți ce să faceți cu ele? Oferiți-le spre adopție, cereți sprijin, dar nu le abandonați, înțelegeți? Și încă ceva. Nu vă cumpărați animale dacă nu sunteți în stare să le îngrijiți.