Sălăjeanul Alexandru Bologa, campion european la Tbilisi

Sălăjeanul Alexandru Bologa reconfirmă că este o forță în judoul paralimpic, obținând aurul european la Campionatul European de Judo pentru Nevăzători IBSA 2025 , desfășurat la Tbilisi, Georgia, în perioada 19–21 septembrie.

La categoria J1 masculin – 70 kg, Alex Bologa, campion mondial și paralimpic en-titre, a avut un parcurs impecabil: în sferturile de finală l-a învins prin ippon pe turcul Yildirim Kadir, în semifinale a câștigat tot prin ippon în fața francezului Armindo Rodrigues, iar în finală a avut un meci spectaculos cu italianul Dong Dong Camanni, pe care la învins în ultimele secunde printr-un osae-komi-waza decisiv.

M. S.