Aproape de comă alcoolică, a provocat un accident și a fugit de la locul faptei

Un bărbat de 62 de ani, din municipiul Zalău, a produs duminică un accident pe strada Pictor Ioan Sima din municipiu, provocând pagube materiale. Bărbatul a părăsit locul accidentului, dar a fost identificat la scurt timp de polițiști. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând o concentrație de 1,19 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Zalău.

M. S.