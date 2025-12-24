RAFTUL CU CARTE: Carte de colorat, 50 de ilustrații, Bebe Pegas, 106 pagini

Detalii:

– Va rugam sa alegeti formatul din meniu. Formate disponibile: A4, A5, A3

– 50 de ilustratii diferite (100 de pagini)

– Ilustratiile sunt tiparite pe o singura parte a foii

– Hartie perfect alba si cu grosime de 160g/mp

– Hartie prietenoasa cu mediul

– Legatura cu spirala metalica

– Pagina de testare a culorilor

– Linii fine, nu pixelate

– Produs integral in Romania.

„Fiecare culoare este un pas catre creativitate si o lume de posibilitati vibrante”

Cartile de colorat sunt un trend in crestere in ultimii ani. Viata poate devenii stresanta, iar cartile de colorat pentru adulti te pot scapa de anxietate si stres, in timp ce iti ofera o senzatie de calm si relaxare.

Oamenii doresc o detoxifiere digitala. Retelele sociale, smartphonurile, stirile toxice – toate aceste lucruri ne conecteaza in mod constant la lume, dar de aceea nu ne concentram niciodata pe ceva pentru o perioada lunga de timp si suntem mereu distrasi de notificari la telefon sau de ecrane. Colorarea le-a oferit oamenilor o modalitate accesibila de a fi creativi si de a se bucura de o perioada de detoxifiere digitala.

. Fiecare ilustratie este pe propria sa foaie (nu este tiparit nimic pe verso). Materialele utilizate sunt de calitate: Hartia este groasa (160g/mp) si perfect alba. Cartea este legata cu spirala metalica.

Cartile de colorat ofera o serie de beneficii:

– Sporesc nivelul de concentrare, creativitatea si imaginatia

– Iti ofera posibilitatea unei activitati noi, frumoase si diferite

– Iti trezesc spiritul artistic

– In timp ce colorezi iti limpezesti mintea si iti pot veni idei noi si benefice. Iti resetezi mintea si astfel iti poti rezolva problemele mai usor.

– Calmeaza mintea te stresul cotidean

– Reduc anxietatea

Hartia provine din surse responsabile si prietenoase cu mediul. Hartia respecta regulamentele si legislatia privind protectia mediului inconjurator. Certificat FSC. Este in concordanta cu standardul ISO 9706.

Cartea poate fi cumpărată de la: https://www.cadouri-legendare.ro/