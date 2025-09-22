Plafonul de scutire de TVA majorat de la 300.000 de lei la 395.000 de lei

AJFP Sălaj reamintește contribuabililor că, prin OG nr.22/2025, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.806 din 29 august 2025, au fost aduse modificări și completări Titlului VII – Taxa pe valoarea adăugată din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal care includ majorarea plafonului de scutire de TVA de la 300.000 de lei la 395.000 de lei, începând cu data de 1 septembrie 2025.

Prin urmare, persoanele impozabile care au depăşit în luna august 2025 plafonul de scutire pentru întreprinderile mici de 300.000 de lei (plafon anterior intrării în vigoare a prevederilor ordonanței mai sus menționate), nu trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA decât la depăşirea plafonului anual de scutire de 395.000 lei.

O altă modificare se referă la data la care persoanele impozabile trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, în cazul depășirii plafonului de scutire de 395.000 de lei.

Astfel, persoana impozabilă care aplică regimul special de scutire şi a cărei cifră de afaceri depăşeşte plafonul de scutire de 395.000 de lei trebuie să solicite înregistrarea în scopuri de TVA, cel târziu la data depăşirii plafonului.

Regimul normal de taxare se aplică din data depăşirii plafonului, începând cu tranzacţia care conduce la depăşirea plafonului. Persoana impozabilă poate aplica regimul normal de taxare şi pentru operaţiunile anterioare tranzacţiei care a condus la depăşirea plafonului de scutire, realizate în data în care plafonul de scutire este depăşit.

Actul normativ reglementează și posibilitatea persoanelor impozabile înființate anterior anului 2025 și a celor înființate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, până la 1 septembrie 2025 inclusiv, ca urmare a depășirii plafonului de scutire de 300.000 de lei, de a solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, astfel:

– Persoanele impozabile înfiinţate anterior anului 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025 inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă nu au depăşit plafonul de scutire de 300.000 lei din anul precedent, respectiv anul 2024, şi dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

– Persoanele impozabile înfiinţate în anul 2025, care s-au înregistrat în scopuri de TVA până la data de 1 septembrie 2025 inclusiv, ca urmare a depăşirii plafonului de scutire de 300.000 lei, pot solicita, începând cu data de 1 septembrie 2025, scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, în vederea aplicării regimului special de scutire, dacă până la data solicitării scoaterii din evidenţă nu au depăşit plafonul de 395.000 lei.

Solicitarea de scoatere din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA se poate depune la organele fiscale competente între data de 1 şi 10 a fiecărei luni următoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabilă. Anularea va fi valabilă de la data comunicării deciziei privind anularea înregistrării în scopuri de TVA.

Contribuabilul care a solicitat scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Codul fiscal, are obligaţia să depună ultimul decont de taxă (formularul 300), indiferent de perioada fiscală aplicată, până la data de 25 a lunii următoare celei în care a fost comunicată decizia de anulare a înregistrării în scopuri de TVA. În ultimul decont de taxă depus, persoanele impozabile au obligaţia să evidenţieze valoarea rezultată ca urmare a efectuării tuturor ajustărilor de taxă, conform titlului VII din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare”.

M. S.