Un grav accident de circulație a avut loc în această dimineață în apropiere de Vârșolț.
O mașină s-a răsturnat. La fața locului au intervenit pompieri și echipaje medicale. Potrivit informațiilor inițiale, o femeie a fost resuscitată și transportată la spital.
Din nefericire, polițiștii sălăjeni au transmis că femeia de 32 de ani, implicată în accident, a decedat.
One Thought to “Femeia implicată în accidentul de dimineață a decedat”
[…] au transmis că femeia de 32 de ani, implicată în accident, a decedat. Articolul Femeia implicată în accidentul de dimineață a decedat apare prima dată în Magazin Sălăjean. Citeste mai […]