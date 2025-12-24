Razie înainte de sărbători: sute de petarde, confiscate de polițiști

În perioada 19 – 23 decembrie a.c., polițiștii din Jibou și cei din Sânmihaiu Almașului au desfășurat activități în cadrul acțiunii „PIROTEHNIC 2025–2026”, având ca obiect prevenirea și combaterea faptelor ilegale privind regimul articolelor pirotehnice.

La data de 23 decembrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Orașului Jibou, cu sprijinul polițiștilor de ordine publică, au desfășurat activități specifice pe raza orașului. În urma acestora, au fost identificate trei persoane, toate din orașul Jibou, care dețineau fără drept articole pirotehnice din categoria P1. Acestea au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

La data de 20 decembrie, polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Sânmihaiu Almașului au depistat o tânără de 24 de ani, din comuna Românași, care deținea fără drept, la domiciliu articole, pirotehnice din categoria T1, care au fost identificate și indisponibilizate.

La aceeași dată, oamenii legii au identificat un tânăr de 24 de ani, din comuna Românași, care deținea fără drept articole pirotehnice din categoria T1, de tip emițător de sunet. Și în acest caz, materialele au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor.

În 19 decembrie, polițiștii au identificat un tânăr, din comuna Buciumi, care deținea acasă fără drept articole pirotehnice din categoria P1, cu efect sonor și pirotehnic. Și în acest caz, articolele au fost ridicate de polițiști.

În urma tuturor activităților desfășurate, polițiștii au indisponibilizat un total de 1.479 de articole pirotehnice din categoriile P1 și T1.

În toate cauzele, au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de efectuare fără drept a operațiunilor cu articole pirotehnice, respectiv prepararea, producerea, experimentarea, deținerea, transmiterea sub orice formă, depozitarea, distrugerea, comercializarea și folosirea articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea unităților de parchet competente, pentru stabilirea întregii activități infracționale și dispunerea măsurilor legale care se impun.