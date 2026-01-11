S-a spart gheața

În etapa a XI-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a terminat la egalitate pe teren propriu, cu SCM Craiova, scor 29 – 29. Punctul câștigat sâmbătă vine după e serie de opt înfrângeri consecutive. Pentru zălăuance au marcat: Sava – 8 goluri, Bălăceanu 5, Alexia Niță 3, Jlezi 6, Aya 1, Vintilă 5, Iordache 1.

În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:

SCM Slatina – Dunărea Brăila 32 – 29

CSM Tg. Jiu – CSM București 21 – 27

Corona Brașov – CSM Rm. Vâlcea 34 – 33

Etapa viitoare se va desfășura miercuri, 14 ianuarie, de la ora 15, când HC Zalău va întâlni pe teren propriu Gloria Bistrița.