În etapa a XI-a a Ligii Florilor MOL la handbal feminin, HC Zalău a terminat la egalitate pe teren propriu, cu SCM Craiova, scor 29 – 29. Punctul câștigat sâmbătă vine după e serie de opt înfrângeri consecutive. Pentru zălăuance au marcat: Sava – 8 goluri, Bălăceanu 5, Alexia Niță 3, Jlezi 6, Aya 1, Vintilă 5, Iordache 1.
În celelalte meciuri ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate:
- SCM Slatina – Dunărea Brăila 32 – 29
- CSM Tg. Jiu – CSM București 21 – 27
- Corona Brașov – CSM Rm. Vâlcea 34 – 33
Etapa viitoare se va desfășura miercuri, 14 ianuarie, de la ora 15, când HC Zalău va întâlni pe teren propriu Gloria Bistrița.
HC Zalău ocupă în clasament penultimul loc, cu 3 puncte.
M. S.
One Thought to “S-a spart gheața”
