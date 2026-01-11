Două sportive de excepție, Labo Antonia și Nagy Dora, au reușit o performanță remarcabilă la WTT Youth Contender Linz – Austria, cea mai importantă competiție de tenis de masă pentru tineret din lume! După un parcurs excelent, plin de muncă, ambiție și meciuri spectaculoase, sportivele de la SCM Zalău au obținut medaliile de bronz, fiind oprite în semifinale de două sportive de origine asiatică, într-un duel de cel mai înalt nivel.
Este o realizare care confirmă valoarea, talentul și potențialul uriaș al tenisului de masă zălăuan pe plan internațional! Sportivele sunt antrenate de Alexandru Labo și Dan Fărcaș.
M. S.
One Thought to “Bronz pentru tinerele tenismene din Zalău”
