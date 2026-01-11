Gerul s-a instalat și în Sălaj. La Camăr, temperatura a coborât aproape până la – 20 °C

Adrian Lungu

Frigul n-a ocolit Sălajul și este firesc să fie frig în această perioadă. Temperaturi geroase au fost semnalate în mai multe zone din județ. Azi noapte, potrivit meteorologului Sergiu Pavel, temperatura a scăzut la Camăr până aproape la – 20 °C, fiind cea mai scăzută temperatură din județ, în această iarnă.

