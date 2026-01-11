Mobilitățile europene, un bun prilej de formare pentru nouă bibliotecari sălăjeni

Biblioteca Județeană „I.S. Bădescu” Sălaj anunță finalizarea cu succes a primei mobilități europene desfășurate sub noul statut de instituție acreditată Erasmus+ în domeniul Educației Adulților.

Nouă specialiști din rețeaua bibliotecilor publice sălăjene s-au întors recent din Malta, unde au luat parte la un stagiu de formare profesională internațională organizat de New Horizons Malta, un ONG european cu experiență în domeniu.

​Timp de cinci zile bibliotecari ai instituției județene din Zalău, dar și din Cehu Silvaniei, Chieșd și Marca, au participat la un program ce a inclus două direcții de formare. Prima dintre acestea a fost reprezentat printr-un curs specializat – ,,Non-formal learning – The golden door for an innovative future” axat pe metode moderne de atragere a publicului adult prin învățare creativă și o sesiune de job-shadowing, care a permis participanților să studieze îndeaproape modul de lucru al bibliotecarilor maltezi și posibilitatea de a dezvolta competențe esențiale pentru modernizarea serviciilor oferite publicului adult.

De asemenea, mobilitatea din Malta a reprezentat și un exercițiu de cetățenie europeană activă, care a dezvăluit modul în care bibliotecile din alte state membre gestionează diversitatea culturală între diferite generații și mentalități.

„Obținerea Acreditării Erasmus+ ne-a deschis o poartă largă către Europa, iar această primă mobilitate reprezintă un instrument real de dezvoltare profesională. Am ales să implicăm și colegi din județ pentru că ne dorim ca beneficiile statutului de instituție acreditată să ajungă la cât mai mulți cetățeni din Sălaj. Iar experiența din Malta ne oferă inspirație, know‑how și încredere pentru a crea servicii moderne, incluzive și adaptate nevoilor adulților din comunitatea noastră. Este doar începutul unui parcurs care va aduce un plus de inovație în bibliotecile sălăjene”, a declarant Mariana Marian, managerul Bibliotecii Județene Sălaj.

Acces la bani europeni

Acreditarea Erasmus+ în domeniul Educației Adulților oferă Bibliotecii Județene Sălaj acces la finanțare europeană până în 2027, facilitând mobilități internaționale, schimburi de bune practici și colaborări cu instituții similare din Europa. Obiectivul principal este dezvoltarea competențelor profesionale ale bibliotecarilor, extinderea programelor de învățare dedicate comunității adulte și consolidarea rolului pe care biblioteca îl are în viața comunității.